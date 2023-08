Honda New Hornet : होंडा ने बाजार में उतारा न्यू हॉर्नेट 2.0, जानें नए फीचर्स व कीमत

Honda New Hornet : दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर (Honda Motorcycle & Scooter India) ने इंडियन बाजार में अपनी नई हॉर्नेट 2.0 (New Hornet 2.0) को पेश किया है। Honda New Hornet 2.0 की एक्स शो रूम की कीमत 1.39 लाख रुपये है। इंजन हॉर्नेट 2.0 मॉडल के इंजन सेटअप की बात करें तो होंडा कंपनी की तरफ से इसमें 184.40 सीसी का दमदार इंजन दिया गया है। इंजन को पांच स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इस इंजन को स्टार्ट करने पर 12.70 kw का अधिकतम पावर और 15.9 एनएम का अधिकतम टॉर्क जनरेट करके देता है। इंजन की खास बात यह है कि यह BS VI OBD2 जैसे स्टैंडर्ड पर खरी उतरती है।

New Hornet 2.0 का डिजाइन

हॉर्नेट 2.0 के डिजाइन पर नजर डालें तो कंपनी ने इसे युवाओं पर फोकस करके बनाया है जिस कारण से इसे स्पोर्टी के साथ मस्कुलर लुक दिया गया है। अन्य पहलुओं पर नजर डालें तो इसमें अलग सीट, छोटे एग्जॉस्ट, हेडलाइट असेंबली, एक्स आकार का टेल लैंप दिए गए हैं इसके अलावा गाड़ी पर काफी सारा ग्राफिक भी अपडेट किया गया है।

चार कलर ऑप्शन के साथ New Hornet 2.0

नई होंडा हॉर्नेट 2.0 को मार्केट में चार कलर ऑप्शन के साथ उतर गया है जिसमें प्रमुख तौर पर यह चार कलर शामिल है। मैट एक्सिस ग्रे मेटैलिक, मैट मार्वल ब्लू मेटैलिक, पर्ल इग्नियस ब्लैक और मैट संगरिया रेड मेटैलिक।