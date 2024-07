Honor 200 और 200 Pro की भारत में जल्द होगी एंट्री; दोनों डिवाइस अमेजन पर हुए लिस्ट

Honor 200 and Honor 200 Pro Confirmed to launch in India: हॉनर 200 और हॉनर 200 प्रो को अमेज़न पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट पेज के माध्यम से जल्द ही भारत में लॉन्च करने के लिए टीज़ किया गया है। अमेज़न लिस्टिंग में कहा गया है कि दोनों डिवाइस भारत में 'जल्द ही आ रहे हैं।' हालांकि, कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर इन 2 डिवाइसों के लिए लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है। हॉनर 200 सीरीज़ के भारतीय वर्जन को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन फोन के चीनी वर्जन की खूबियों पर नजर डालें तो कुछ हद तक आगामी डिवाइसों के संभावित फीचर्स पता चलते हैं।