How to do nail extensions at home: अब पार्लर में हजारों खर्च करने की जरुरत नहीं, घर में ऐसे करें नेल एक्सटेंशन

How to do nail extensions at home:आजकल लड़कियों में एक्सटेंशन का खूब ट्रेंड है। हो भी क्यो न नेल एक्सटेंशन कराने के बाद नेल्स की वजह से हाथों की खूबसूरती में चार चांद लग जाते है। लेकिन नेल एक्सटेंशन कराना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसके पीछे की वजह है पार्लर में खर्च होने वाले हजारों रुपए। अगर आप घर में ही नेल एक्सटेंशन कराना चाहती है तो कुछ टिप्स बताने जा रहे है जिससे आप आसानी से घर पर ही नेल एक्सटेंशन कर सकती है।

घर में इस तरह करें नेल एक्सटेंशन

घर में नेल एक्सटेंशन करने के लिए सबसे पहले अपने नेल्स को अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद पुशअप और क्यूटिकल को साफ करें। नेल पेंट को हटाने के लिए नेल रिमूवर का यूज करें। जब नेल पेंट हट जाए और अच्छे से साफ हो जाए तो नेल्स को सेट कर लें।

इसके बाद नेल्स को परफेक्ट शेप देने के बाद प्राइमर की लेयर का इस्तेमाल करें।

ये नाखुनों को प्राकृतिक रुप से केमिकल और डैमेज से सुरक्षित रखता है। जब नेल्स अच्छा तरह से साफ हो जाए तो फाइलर से रगड़कर नेल बफ से थोड़ा रफ कर लें। इसके बाद जेल नेल पेंट की पतली सी कोट लगाएं।

अपने हाथों को करीब एक घंटे के लिए यूवी लैंप के अंदर रखना होगा। इस प्रोसेस को 3 से 4 बार करना है। ये आपके कलर कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है। एक बार जब कलर अच्छे से चुन लेंगे तो जेल का टॉप कोट लगाएं।

इसके लिए आपको यूवी लाइट लैंप में 60 सेकंड के लिए रखना है ताकि एक्सटेंशन अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद नाखून पर डिजाइन, गिल्टर्स या स्टोन लगा सकती हैं। इस प्रकिया को पूरा होने में थोड़ा समय लगता है लेकिन ये आपके नाखूनों को स्टाइलिश और कूल लुक देता है।