How to exfoliate in summer: गर्मियों में स्किन को एक्सफोलिएट करने का ये है सही तरीका, जरा सी लापरवाही कर स्किन को कर सकती है डैमेज और सेंसिटिव

How to exfoliate in summer: गर्मियों में स्किन को ज्यादा देखभाल की जरुरत होती है। क्योंकि धूप , धूल और प्रदूषण के संपर्क में आकर खुजली ,रैशेज और मुहांसे आदि होने लगते है। स्किन सेंसिटिव हो जाती है। साथ ही चिपचिपापन लगने लगता है।

ऐसे में स्किन को एक्सफोलिएशन को स्किन केयर रुटीन में शामिल करना बेहद जरुरी है। सेंसिटिव स्किन को एक्सफोलिएट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखने की जरुरत होती है।

सबसे पहली और जरुरी बात एक्सफोलिएट करने से पहले स्किन टाइप का ध्यान रखें। स्किन टाइप के अनुसार एक्सफोलिएट करें।

एक्सफोलिएट करने के बाद कोशिश करें धूप में न निकलें। अगर निकलना बहुत जरुरी है तो हाथ पैर चेहरा अच्छे से कवर करके निकलें।।

गर्मियों में दो से तीन दिनों पर स्किन पर लाइट यानि हल्के हाथो से एक्सफोलिएट करें। ध्यान रहे गर्मी के मौसम में बहुत देर तक न करें। एक्सफोलिएशन के पहले स्किन को हाइड्रेट जरुर करें।

अगर स्किन पर सही तरीके से एक्फोलिएट नहीं करेंगे तो डैमेज होने का खतरा रहता है। गर्मियों में बहुत अधिक देर तक और तेज तेज से एक्फोलिएट करने से स्किन संवेदनशील हो जाती है।

अपनी स्किन पर एक्सफोलिएट अप्लाई करें और हाथो को हल्के सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए स्किन को एक्सफोलिएट करें। हाथ को तेज तेज रगड़ कर न करे वरना स्किन डैमेज हो सकती है।स्क्रबिंग करते वक्त आप जितना सावधान रहती हैं, आपकी स्किन के लिए वे इतना ही अच्छा है। क्योंकि कई बार स्क्रब स्किन को डैमेज और इरिटेट कर सकती है।

स्क्रब करते वक्त ध्यान रखें कि इनमें मौजूद पार्टिकल्स छोटे और राउंड शेप के हों, बड़े पार्टिकल्स आपके स्किन को स्क्रैच कर सकते हैं।जिसकी वजह से जलन और इचिंग की समस्या हो सकती है। इन छोटे पार्टिकल्स वाले स्क्रब से बिल्कुल हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में त्वचा पर मसाज करें। ध्यान दें की यदि आपका स्क्रब ड्राई हो गया है, तो उसे पानी से गिला कर लें, सुख स्क्रब को रगड़ने से त्वचा छिल सकती है।