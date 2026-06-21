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मुझे NTA पर पूरा भरोसा, NEET छात्र बिना डर के परीक्षा दें : शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

NEET Re-Exam: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक योग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान NEET-UG की दोबारा परीक्षा पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "आज NEET-UG की दोबारा परीक्षा होने जा रही है। मुझे NTA, सभी राज्य सरकारों, ज़िला प्रशासन, भारतीय शिक्षा क्षेत्र और खासकर भारत के छात्रों पर पूरा भरोसा है। लगभग 22 लाख छात्र जल्द ही NEET परीक्षा देंगे।"

By Abhimanyu 
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NEET Re-Exam: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक योग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान NEET-UG की दोबारा परीक्षा पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “आज NEET-UG की दोबारा परीक्षा होने जा रही है। मुझे NTA, सभी राज्य सरकारों, ज़िला प्रशासन, भारतीय शिक्षा क्षेत्र और खासकर भारत के छात्रों पर पूरा भरोसा है। लगभग 22 लाख छात्र जल्द ही NEET परीक्षा देंगे।”

पढ़ें :- NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI की जांच पूरी, 10 दिन में कोर्ट पहुंचेगी चार्जशीट

धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “बिना किसी डर या चिंता के परीक्षा दें, आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। छात्रों के लिए मेरी यही शुभकामना है। उन्हें भारत की व्यवस्था पर भरोसा है और आगे भी रहेगा। यह अटूट भरोसा बना रहे। इस मौके पर, एक अभिभावक और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ: कृपया भारत की नई पीढ़ी के भविष्य को खतरे में न डालें। कोई भी इसका मज़ाक न उड़ाए। हम ऐसा कुछ न करें जिससे बच्चों की मानसिक सेहत पर असर पड़े। कुछ ही घंटों में बच्चे परीक्षा देने वाले हैं। पहले भी, भारत में कुछ तथाकथित ज़िम्मेदार लोगों ने ऐसा व्यवहार किया है। उन्होंने गलत इरादों और बुरी नीयत से बच्चों के साथ व्यवहार किया। अगर आप ज़िम्मेदार हैं, अगर आप खुद को भारत का सच्चा नागरिक मानते हैं, अगर आप भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कृपया ज़िम्मेदारी लें। भारत के बच्चों को और ज़्यादा परेशानी या तकलीफ़ न दें। आपसे हमारी यही गुज़ारिश है।”

उन्होंने आगे कहा, “आज न सिर्फ़ NEET परीक्षा होगी, बल्कि CBSE के बाकी नतीजे भी बहुत जल्द जारी किए जाएँगे। 17,00,000 में से लगभग 15,50,000 छात्रों के नतीजे पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जिन लोगों ने री-इवैल्यूएशन, री-असेसमेंट और री-वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया था, उनकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। CBSE जल्द ही उन्हें जारी करेगा। हम बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। आज हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं।”

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