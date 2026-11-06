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IAS Transfers: यूपी में दो आईएएस अफसरों के हुए तबादले, भवानी सिंह खंगारौत बने गन्ना आयुक्त

उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शासन ने दो आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। इसमें भवानी सिंह खंगारौत को गन्ना आयुक्त बनाया गया है, जबकि मिनिष्ती एस को सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

IAS Transfers: उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शासन ने दो आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। इसमें भवानी सिंह खंगारौत को गन्ना आयुक्त बनाया गया है, जबकि मिनिष्ती एस को सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारियों के तहत गन्ना विभाग की कमान भवानी सिंह खंगारौत संभालेंगे। वहीं, मिनिष्ती एस वित्त विभाग में सचिव के रूप में कार्यभार देखेंगी।

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