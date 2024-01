Suryakumar Yadav T20I Captain : आईसीसी टी20 टीम ऑफ द ईयर 2023 की घोषणा; सूर्या बने कप्तान, 4 भारतीयों को मिली टीम में जगह

ICC T20I Team 2023 : आईसीसी टीम ऑफ द ईयर उन 11 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करती है जिन्होंने पूरे 2023 में प्रभावित किया है, चाहे वह बल्ले से हो, गेंद से हो या पूरे कैलेंडर वर्ष में उनके हरफनमौला प्रदर्शन से हो। इसी क्रम में आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर 2023 का ऐलान कर दिया गया है। जिसमें पिछले साल टी20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन को शामिल किया गया है।

आईसीसी की ओर से घोषित मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को बनाया गया है। इस टीम में आईसीसी ने सूर्या समेत चार भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया है। जिसमें सूर्या के अलावा यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह को इस टीम में शामिल किया है। वहीं, जिम्बाब्वे के 2 खिलाड़ियों के साथ यूगांडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के एक-एक खिलाड़ियों को जगह मिली है।

India’s white-ball dynamo headlines the ICC Men’s T20I Team of the Year for 2023 🔥

Check out who made the final XI 👇https://t.co/QrQKGYbmu9

— ICC (@ICC) January 22, 2024