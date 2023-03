ICC Test Ranking : एंडरसन को पछाड़ कर अश्विन बने नंबर-1 टेस्ट बॉलर

नई दिल्ली। आईसीसी टेस्ट (ICC Test) गेंदबाजों की जारी ताजा रैंकिंग में आर अश्विन नंबर (R Ashwin) -1 की कुर्सी पर पहुंच गए हैं। भारत के स्टार स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) को पीछे छोड़ दिया है।

आईसीसी टेस्ट (ICC Test) गेंदबाजों की रैंकिंग में बुधवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जारी ताजा रैंकिंग में भारत के स्टार स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) टॉप पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज का ताज अपने नाम किया है। आर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) के दूसरे टेस्ट मैच में दमदार प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा उन्हें ताजा जारी रैंकिंग में मिला है। 36 साल के आर अश्विन 2015 में पहली बार नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बने थे और इसके बाद वह कई बारी इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं।

👑 A new No.1 👑

India's star spinner has replaced James Anderson at the top of the @MRFWorldwide ICC Men's Test Bowling Rankings 👏

Details 👇https://t.co/sUXyBrb71k

— ICC (@ICC) March 1, 2023