ICC Women Cricketer of the Year: न्यूजीलैंड की खूबसूरत क्रिकेटर ने जीता आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड

Amelia Kerr, ICC Women Cricketer of the Year: आईसीसी पुरस्कारों में आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रेचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के विजेता की घोषणा कर दी गई है। इस अवॉर्ड को न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर और अपनी खूबसूरती से फैंस को दीवाना बना चुकी अमेलिया केर ने जीता है। उन्होंने विमेंस क्रिकेट में सबसे बड़े सम्मान की दौड़ में लौरा वोल्वार्ड्ट, चमारी अथापथु और एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ दिया है।

न्यूजीलैंड की अमेलिया केर ने पूरे साल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। उनकी प्रतिभा ने न्यूजीलैंड को बार-बार जीत दिलाई और वह दुनिया की सबसे खतरनाक लेग स्पिनरों में से एक थीं, जो व्हाइट फर्न्स की स्ट्राइक गेंदबाज़ के रूप में काम करती थीं। बल्ले से, अमेलिया न्यूजीलैंड की लाइन-अप में एक मजबूत कड़ी थीं, जो मजबूत शुरुआत को आगे बढ़ाने के लिए लंबी पारियाँ खेलने में सक्षम थीं या सलामी बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की स्थिति में पारी को संभालने के लिए एक स्थिर बल के रूप में काम करती थीं।

साल 2024 के दौरान नौ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में अमेलिया केर ने 33 की औसत से 264 रन बनाए और इस प्रारूप में 14 विकेट भी हासिल किए। लेकिन यह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच ही था, जहां उनके प्रदर्शन ने उन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिलाया। 2024 में 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 24.18 की औसत से 387 रन बनाए और 29 विकेट हासिल किए – जो एक कैलेंडर वर्ष के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड है।

After a stellar 2024, capped off by a #T20WorldCup triumph, Melie Kerr wins the Rachael Heyhoe Flint Award as ICC Women's Cricketer of the Year 👏 pic.twitter.com/4Ayf15zRij

— ICC (@ICC) January 28, 2025