पुराने मोबाइल को बेचने की सोच रहे हैं तो फॉलों करें ये चीजें अच्छे दामों में बिक जाएगा पुराना मोबाइल

Old Mobile will be Sold at Good Prices: पुराने फोन को बेचना किसी चुनौती से कम नहीं होता है और मनमुताबिक दाम मिलना उससे भी अधिक..अगर आप भी अपने पुराने फोन से बोर हो चुके हैं और उसे बेचने की सोच रहे हैं। तो ये खबर आपके लिए ही हैं।

अक्सर ऐसा होता है कि पुराने फोन में बेचने के बदले आप जो रकम या दाम चाहते है वो आपके मनमुताबिक नहीं मिलता है। जाहिर है आप अच्छी कीमत में ही बेचना चाहेंगे। पुराने मोबाइल ( Old Mobile) की कीमत अधिक नहीं मिलती है। पर आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लाएं है जिसे फॉलो करने से आपको अपने फोन को बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आयेगी और दाम भी अच्छे मिलेंगे।

साल दर साल आपके पुराने मोबाइल ( Old Mobile) की कीमत कम होती जाती है और आखिर में जब आप इसे बेचने जाते हैं तो आपको बायर्स की तरफ से बेहद ही कम कीमत ऑफर की जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है और आपके पुराने स्मार्टफोन के लिए अच्छी कीमत अदा नहीं की जा रही है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन को भारी-भरकम कीमत पर बेच सकते हैं।

स्क्रैच किसी भी खरीददार को पसंद नही आंएंगे

अगर आप अपने पुराने मोबााइल ( Old Mobile) को बेचने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसकी बॉडी पर कई तरह के स्क्रैच नजर आने लगे होंगे। कोई भी मोबाइल खरीदने से पहले उसे लुक वाइज जज करता है। मतलब दिखने में बहुत पुराना और स्क्रैच न नजर आएं। ये स्क्रैच किसी भी खरीददार को पसंद नही आंएंगे।

इसके चलते मोबाइल की कीमत पर भी असर पड़ेगा।आपका पुराना मोबाइल ( Old Mobile) देखने में भी स्टाइलिश और नए जैसा लगे इसके लिए आपको इसका कैबिनेट चेंज करवाना होता है और जिन मोबाइल में कैबिनेट नहीं होता है उनके बैक पैनल को आप बदलवा कर इसे नया जैसा बना सकते है। ऐसा करने से खरीददार को आपका मोबाइल नया जैसा दिखेगा।

मोबाइल बेचने के पहले कर लें कैमरा और लेंस की सफाई

आजकल सेल्फी का जमाना है। कोई भी मोबाइल खरीदने से पहले उसका कैमरा चेक जरुर करता है। पुराने मोबाइल के कैमरा से पिक्चर क्लिक करने के दौरान आपको पहले जैसी क्वालिटी नहीं मिलती है और कई बार इसका कारण यह होता है कि कैमरा ठीक तरह से क्लीन नहीं होता है और अंदर से ही इसका लेंस गंदा हो जाता है। अपने पुराने मोबाइल को बेचने से पहले इस कर लेना स्क्रीन करवा देना चाहिए जिससे अच्छी फोटोस क्लिक होती हैं।

सबसे खास बात मोबाइल की बैटरी

मोबाइल खरीदने से पहले खरीददार मोबाइल का लुक्स, कैमरा और बैटरी जरुर चेक करता है। लिहाजा आप अपने पुराने मोबाइल को बेचने से पहले इसकी बैटरी को बूस्ट करवा लें इससे जिस कस्टमर को आप मोबाइल बेचेंगे उसे बैटरी के साथ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और वह आपको पुराने मोबाइल के अच्छे खासे दाम देगा।