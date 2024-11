How to make hair oil at home: बालों के झड़ने से हैं परेशान तो घर में ऐसे बनाएं हेयर ऑयल, एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने बताया बालों का सीक्रेट

How to make hair oil at home: आजकल हेयर फॉल बेहद आम प्रॉब्लम है। कभी कभी बालों के झड़ने की वजह जरुरत से ज्यादा स्ट्रेस, पोषक तत्वों की कमी और हार्मोनल चेंजेस हो सकते है। अगर आप भी अपने झड़ते टूटते बालों से परेशान है तो बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने एक हेयर केयर रुटीन सोशल मीडिया में शेयर किया है। इसे फॉलो कर सकती है। इससे आपकी समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित खूबसूरत बालों के लिए घर में तेल बनाती है। घर में हेयर ऑयल बनाने के लिए नारियल तेल में एक छोटा चम्मच मेथी के बीज, एक छोटा प्याज और दस से बारह करी पत्ते को एक बर्तन में डाल कर धीमी आंच पर उबाल लें।

जब तेल उबल जाए तो इसे ठंडा करके छान लें। इस तेल को कांच में बोतल में स्टोर कर लें। इसे दो तीन तक स्टोर कर सकते है। हेयर वॉश से पहले बालों में अच्छी तरह से लगा लें। स्कैल्प से लेकर बालों में हल्के हाथो से मालिश करें। एक से दो घंटे बाद शैंपू कर लें। इस हेयर ऑयल को लगाने से बालों का झड़ना, डैंड्रफ आदि समस्या से छुटकारा मिलता है। साथ ही बाल खूबसूरत और घने होते है।