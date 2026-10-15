अलीगढ़ में BJP के 3 नेताओं पर महिला से गैंगरैप और मारपीट का आरोप, गिरफ्तारी न होने पर उठे सवाल

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भाजपा से जुड़े तीन पदाधिकारियों पर एक महिला के साथ छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे हैं। मामले में न्यायालय के आदेश पर बन्नादेवी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि, मुकदमा दर्ज होने के 10 दिन बाद भी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़िता ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपितों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सौरभ चौधरी, भाजपा एससी मोर्चा के महामंत्री पंकज दिवाकर और कार्यकारिणी सदस्य लोकेश नागर के नाम शामिल हैं। मामले की जांच सीओ नगर द्वितीय को सौंपी गई है।

डिबाई क्षेत्र की रहने वाली महिला ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। इन मामलों की पैरवी के लिए उसे अलीगढ़ आना-जाना पड़ता है। महिला का आरोप है कि उसका पति अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसे परेशान करता है। उसने सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणियां कर बदनाम करने का आरोप भी लगाया है।

शिकायत के अनुसार, 19 मार्च को दोपहर करीब ढाई बजे न्यायालय से संबंधित काम निपटाने के बाद महिला नोएडा जा रही थी। इसी दौरान सारसौल चौराहे के पास एक होटल के बाहर तीनों आरोपितों ने कथित तौर पर उसे रोक लिया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ अश्लील टिप्पणी, छेड़छाड़, गाली-गलौज और मारपीट की गई। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

अब महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप भी लगाया है और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और आरोपितों का पक्ष रिपोर्ट में सामने नहीं आया है।

फिलहाल, मामले की जांच जारी है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपों के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है।