चित्रकूट में फिरौती के लिए व्यापारी के 13 वर्षीय बेटे की हत्या, एनकाउंटर में मुख्य आरोपी ढेर

Chitrakoot : मध्य-प्रदेश के चित्रकूट में फिरौती के लिए एक कपड़ा व्यापारी के के 13 वर्षीय बेटे की निर्मम हत्या कर दी गयी। आरोपियों ने हत्या के बाद बच्चे का शव बाथरूम में दफन कर दिया था। इस घटना के बाद आक्रोशित व्यापारियों ने झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम लगा विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, पुलिस ने कुछ घंटे बाद ही मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया और उसके साथी को पैर में गोली लगी है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार शाम की है, जब बरगढ़ बाजार में रहने वाले कपड़ा व्यापारी अशोक केशरवानी का 13 वर्षीय बेटा आयुष गुरुवार शाम को कोचिंग गया था। लेकिन, कोचिंग से लौटते समय वह अचानक लापता हो गया। जिसके बाद रात करीब पौने नौ बजे पिता के पास शातिरों ने फोन कर 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी। जिसके बाद परिजनों ने बेटे को अगवा किए जाने की सूचना पुलिस को दी। वहीं, जब आयुष की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसको कल्लू उर्फ साहवे ईमान के साथ बाइक पर बैठा देखा गया। इसके बाद पुलिस कल्लू की तलाश करते हुए उसके ठिकाने पर जा पहुंची। जहां बाथरूम के अंदर आयुष का शव दफनाया गया था। बदमाशों ने आयुष की गला घोंटकर हत्या की थी और शव को गड्डा खोदकर दफन कर दिया था। फिर उस पर सीमेंट का मसाला लगाने के बाद मिट्टी और कूड़ा-करकट डाल दिया था।

बताया जा रहा है कि प्रयागराज के रहने वाले आरोपी कल्लू उर्फ साहवे ईमान व इरफान अंसारी बरगढ़ कस्बे में बक्शा की दुकान चलाते थे। पहले दोनों ने कपड़ा कारोबारी अशोक केशरवानी के मकान में किराए पर दुकान लिया था। लेकिन, 25 हजार रुपये किराया न चुकाने पर व्यापारी और उनके बीच विवाद हुआ था। जिस पर अशोक ने इनका सामान दुकान से बाहर फेंक दिया था। फिर दोनों ने कुछ दूरी पर दूसरी जगह किराए में कमरा लेकर दुकान खोल ली। शोक केशरवानी से बदला लेने के लिए इन लोगों ने पूरी प्लानिंग से वारदात को अंजाम दिया।

इस बीच, पुलिस ने शुक्रवार तड़के खोजबीन के दौरान परानूबाबा के जंगल में आरोपी कल्लू को एनकाउंट में मार गिराया। दूसरे आरोपी को पैर में गोली मारकर पकड़ लिया गया। एएसपी सत्यपाल सिंह ने बताया कि शातिर कल्लू उर्फ साहवे ईमान निवासी कटरा चौराहा कर्मा थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज का रहने वाला है। कल्लू ही बाइक से आयुष को अपने साथ ले गया था। आयुष को बाइक चलाने का शौक था। उसे बाइक सिखाने के बहाने कल्लू लेकर गया था।

बच्चे का शव मिलने के बाद कस्बे में तनावपूर्ण हालात हो गए थे। शुक्रवार सुबह व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और बरगढ़ मोड़ के पास हाईवे पर मासूम का शव रखकर जाम लगा दिया। जिसके बाद सूचना पर डीआईजी, एसपी, एएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। तनाव की स्थिति को देखते हुए चित्रकूट के अलावा बांदा, प्रयागराज व कौशांबी का भारी पुलिस बल बुलाया गया है।