In Real Love show Controversy: साक्षी गुप्ता ने वीरेंद्र पर लगाया बदतमीजी और जबरन Kiss करने का आरोप

In Real Love show Controversy: ओटीटी टीवी सीरीयल ‘इन रियल लव’ (In Real Love) जो कि इन दिनों एक कंट्रोवर्सी की वजह से सुर्खियों में आ गया है। ‘इन रियल लव’ (In Real Love) नेटफ्लिक्स का पॉपुलर रियलिटी शो है, जिसे रणविजय सिंह और गौहर खान होस्ट करते हैं।

इस शो में कंटेस्टेंट्स की जोड़ी बनती है, जो ऑनलाइन डेटिंग (online dating) से अलग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हाल ही में यह शो एक कंटेस्टेंट पर लगाए आरोप की वजह से सुर्खियों में आ गया।

साक्षी गुप्ता नाम की कंटेस्टेंट ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना इजाजत के किस किया गया। इसी विवाद के चलते यह शो सुर्खियों में आ गया है। रियलिटी शो ‘इन रियल लव’ के चौथे एपिसोड के बाद हंगामा मच गया है।

कंटेस्टेंट साक्षी गुप्ता ने आरोप लगाए हैं कि वीरेंद्र नाम के कंटेस्टेंट ने उनके साथ बदतमीजी की। साक्षी का कहना है कि उनकी मर्जी के बिना जबरन उन्हें कंधे पर किस किया गया। दरअसल, शो में तय हुआ था कि साक्षी और वीरेंद्र एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। अगर दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तो वह अपने रिलेशन को आगे लेकर जाएंगे। इसी सिलसिले दोनों पूल पार्टी में गए।