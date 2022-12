IND vs BAN 2nd Test : भारत की मीरपुर टेस्ट में तीन विकेट से रोमांचक जीत, ये रहे मैच के हीरो

IND vs BAN 2nd Test : टीम इंडिया (Team India) ने बांग्लादेश को दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरा मुकाबला तीन विकेट से जीत लिया है। बता दें कि भारत (India) के सामने बांग्लादेश (Bangladesh) ने जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य रखा था। इस छोटे से टारगेट को पाने के लिए टीम इंडिया (Team India) ने अपने सात विकेट गंवा दिए थे। एक समय टीम इंडिया (Team India) पर हार का खतरा बना गया था, लेकिन श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन पारी खेलकर टीम को संकट से उभारा। दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम इंडिया (Team India) को जीत दिला दी। इसके साथ ही भारत ने दो मैचों की सीरीज में 2-0 से बांग्लादेश (Bangladesh) का सफाया कर दिया है।

भारत ने चटगांव में पहला टेस्ट 188 रन से जीता था। चेतेश्वर पुजारा को ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ (Cheteshwar Pujara Player of the Series) और रविचंद्रन अश्विन को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ (Ravichandran Ashwin Player of the Match)चुना गया। इस मैच में बांग्लादेश ने पहली पारी में 227 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 314 रन बनाए। दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम 231 रन बना पाई और भारत के सामने 145 रन का लक्ष्य रखा है। इसके जवाब में भारत ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक चार विकेट पर 45 रन बना लिए थे। चौथे दिन टीम इंडिया ने तीन और गंवाए। उसने सात विकेट पर 145 रन बनाकर मैच को जीत लिया।

भारत के शीर्ष बल्लेबाज हुए ढेर

बता दें कि मीरपुर टेस्ट (Mirpur Test) में भारत (India) की दूसरी पारी के दौरान सभी दिग्गज बल्लेबाज पूरी तरह विफल नजर आए। इस मैच में जीत हासिल करने के लिए भारत को सिर्फ 145 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन भारत (India)अभी तक शुभमन गिल, राहुल, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट खो चुका है। दूसरी पारी के दौरान टीम इंडिया (Team India) के लाइनअप की दिग्गज क्रिकेटरों ने तीखी आलोचना की है।

भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराकर एशिया में लगातार 18वीं सीरीज अपने नाम की है। उसे पिछली हार अपने ही घरेलू मैदान पर 2012-23 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी। तब टीम इंडिया चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से हारी थी। उसके बाद से भारत अपने घरेलू मैदान पर 15 सीरीज जीता। वहीं, श्रीलंका में दो और बांग्लादेश में एक बार सीरीज में जीत मिली।

भारत बांग्लादेश के खिलाफ एक भी टेस्ट नहीं हारा

बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया के प्रदर्शन की बात करें तो उसने लगातार सातवीं सीरीज में बांग्लादेशी टीम को हराया है। साल 2000 से अब तक दोनों टीमों के बीच आठ टेस्ट सीरीज खेली गई है। 2015 में एक मैच की सीरीज ड्रॉ रही थी। उसके अलावा भारत ने हर बार बांग्लादेश को हराया। मैचों की बात करें बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया 13 में से 11 टेस्ट जीत चुकी है। दो मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। अगर भारत आज हार जाता तो पहली बार उसे बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में शिकस्त मिलती।

अश्विन-अय्यर की अर्धशतकीय साझेदारी ने बांग्लादेश के मंसूबों पर फेरा पानी

74 रन पर जब टीम इंडिया (Team India) के सात विकेट गिर गए तो ऐसा लगा कि बांग्लादेश चमत्कार कर सकता है। भारतीय टीम (Team India) दबाव में थी। यहां से श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने पारी को संभाला। दोनों ने अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए 71 रनों की नाबाद साझेदारी की और टीम को जीत दिला दी। अश्विन 62 गेंद पर 42 और श्रेयस अय्यर 46 गेंद पर 29 रन बनाकर नाबाद रहे।