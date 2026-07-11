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1605 दिनों की बादशाहत पर खतरा, नंबर-1 का ताज बचाने के लिए हर हाल में भारत को जीतना होगा आज!

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज पहले ही गंवा चुकी भारतीय टीम अब आखिरी मुकाबले में सिर्फ सम्मान बचाने के लिए नहीं उतरेगी। साउथम्प्टन में शनिवार को होने वाला पांचवां टी20 भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस मैच के नतीजे पर आईसीसी टी20 रैंकिंग की नंबर-1 कुर्सी भी टिकी हुई है...

By Harsh 
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इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज पहले ही गंवा चुकी भारतीय टीम अब आखिरी मुकाबले में सिर्फ सम्मान बचाने के लिए नहीं उतरेगी। साउथम्प्टन में शनिवार को होने वाला पांचवां टी20 भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस मैच के नतीजे पर आईसीसी टी20 रैंकिंग की नंबर-1 कुर्सी भी टिकी हुई है।

पढ़ें :- क्लीन स्वीप, नंबर 1 टी20 रैं​किंग,आखिरी टी20 में भारत के सामने दोहरी चुनौती

1605 दिनों की बादशाहत पर खतरा

भारतीय टीम पिछले 1605 दिनों से आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। लेकिन अगर आखिरी मुकाबले में भी इंग्लैंड जीत दर्ज कर लेता है तो भारत नंबर-1 की कुर्सी गंवा सकता है और इंग्लिश टीम दुनिया की नई नंबर-1 टी20 टीम बन जाएगी।

श्रेयस अय्यर के सामने बड़ी चुनौती

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अब तक एक भी टी20 मुकाबला नहीं जीत सकी है। इससे पहले आयरलैंड ने भी भारत को टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया था और अब इंग्लैंड भी वही कारनामा करने के बेहद करीब है। ऐसे में आखिरी मैच कप्तान और टीम दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है।

पढ़ें :- IND vs ENG 5th T20I Live : आज भारत-इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज का आखिरी टी20, मैच का टाइम बदला

साउथम्प्टन में होगा फैसला

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला साउथम्प्टन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा। मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव व जियोस्टार पर देखी जा सकेगी।

भारत के पास आखिरी मौका

टीम इंडिया के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ क्लीन स्वीप से बचना है, तो दूसरी ओर टी20 क्रिकेट में अपनी नंबर-1 रैंकिंग भी कायम रखनी है। ऐसे में साउथम्प्टन का मुकाबला सिर्फ सीरीज का आखिरी मैच नहीं, बल्कि भारत की टी20 बादशाहत बचाने की भी परीक्षा होगा।

पढ़ें :- इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया की लगातार हो रही हार पर, BCCI ने जताई चिंता, सीरीज के बाद होगी समीक्षा बैठक
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