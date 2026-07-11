IND vs ENG 5th T20I Live : आज भारत-इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज का आखिरी टी20, मैच का टाइम बदला

IND vs ENG 5th T20I Live : इंग्लैंड के खिलाफ टी20आई सीरीज को 0-3 से गंवा चुकी भारतीय टीम आज जीत के साथ अपने अभियान का अंत करने उतरेगी। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम का बल्लेबाज और गेंदबाजी विभाग संघर्ष करता नजर आया है, जबकि इंग्लैंड ने शुरू से अपना दबदबा बनाए रखा है। अगर टीम पांचवें टी20 में जीत दराज करती है तो यह अय्यर की कप्तानी में पहली जीत होगी।

IND vs ENG : कब खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टी20आई मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टी20आई मैच शनिवार 11 जुलाई, 2026 को खेला जाएगा।

IND vs ENG : कहां खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टी20आई मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टी20आई मैच 11 जुलाई, 2026 को साउथेम्प्टन के द रोज़ बाउल में खेला जाएगा।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20आई मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 6.30 बजे होगा।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20आई मैच में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20आई मैच में पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7:00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट किस टीवी चैनल पर होगा?

भारत में क्रिकेट फ़ैन्स यह मैच Sony Sports Network पर लाइव देख सकते हैं।

IND vs ENG : भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

Sony LIV प्लेटफ़ॉर्म पर भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।