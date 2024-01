Dan Lawrence : हैरी ब्रुक टेस्ट सीरीज से बाहर, अब इस खिलाड़ी को इंग्लैंड टीम में मिली जगह

IND vs ENG Test Series : भारत में 25 जनवरी से खेली जाने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से इंग्लैंड टीम के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रुक (Harry Brook) बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की ओर से जारी बयान के अनुसार, हैरी ब्रुक निजी कारणों की वजह से इंग्लैंड वापस लौट रहे हैं और वह टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारत दोबारा नहीं आएंगे। वहीं, ईसीबी ने ब्रुक के रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया है।

ईसीबी ने हैरी ब्रुक के रिप्लेसमेंट के रूप में डैन लॉरेंस (Dan Lawrence) को शामिल करने का ऐलान किया है। बोर्ड ने एक्स पोस्ट के माध्यम से बताया कि सरे के डैन लॉरेंस अगले 24 घंटों में इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम में शामिल होंगे। इससे पहले ईसीबी ने बताया कि हैरी ब्रुक निजी कारणों तुरंत प्रभाव से इंग्लैंड वापस लौट रहे हैं और निजी कारणों की वजह से भारत दौरे पर वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हैरी ब्रुक टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंडिया वापस नहीं लौटेंगे।

Harry Brook to return to the UK for personal reasons.

All our thoughts are with you at this time, Brooky ❤️

🇮🇳 #INDvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

— England Cricket (@englandcricket) January 21, 2024