IND vs ENG Test Series Schedule: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाएगी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज; शेड्यूल जारी

IND vs ENG Test Series Schedule: रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारत की मेंस क्रिकेट टीम अगले साल इंग्लैंड का दौरा करने वाली है। जहां पर टीम इंडिया घरेलू टीम के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने गुरुवार को शेड्यूल जारी कर दिया है। दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून 2025 से होगी।

बीसीसीआई की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 20 से 24 जून 2025 तक लीड्स में खेला जाएगा। दूसरा मैच 2 जुलाई से 6 जुलाई तक बर्मिंघम में आयोजित होगा। तीसरा मैच 10 जुलाई से 14 जुलाई 2025 तक लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। चौथा मैच 23 जुलाई से 27 जुलाई 2025 तक मेनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं, सीरीज का आखिरी व पांच मैच 31 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक लंदन के ओवल में खेला जाएगा।

