IND vs PAK Women T20 World Cup Match: यूएई को आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का नया मेजबान चुने जाने के बाद सोमवार को टूर्नामेंट का र‍िवाइजड शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आईसीसी की ओर जारी र‍िवाइजड शेड्यूल के अनुसार, टूर्नामेंट के 23 मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। दुबई 17 अक्टूबर को पहला सेमीफाइनल और 18 अक्टूबर को दूसरा सेमीफाइनल आयोजित करेगा। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है।

दरअसल, विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी पहले बांग्लादेश करने वाला था, लेकिन वहां हाल में हुए राजनैत‍िक उथल-पुथल और हिंसा को देखते हुए टूर्नामेंट को बांग्लादेश से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। आईसीसी ने टूर्नामेंट की मेजबानी यूएई को सौंपी है। विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 के र‍िवाइजड शेड्यूल के अनुसार, भारत को अपना पहला मैच 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, इसके बाद 6 अक्टूबर को इसी मैदान पर भारत हाईवोल्टेज मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा। इसके बाद भारत का तीसरा मैच 9 अक्टूबर को श्रीलंका से है। टीम अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच गत विजेता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 अक्टूबर को शारजाह में खेलेगी।

