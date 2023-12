IND vs SA 1st Test: सेंचुरियन में बल्लेबाजों की होगी ‘अग्निपरीक्षा’, दोनों टीमों की ये हो सकती हैं प्लेइंग-11

India vs South Africa 1st Test Possible XI: भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क (SuperSport Park, Centurion) में 26 दिसंबर से शुरू होगा। सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में लाल गेंद से तेज गेंदबाज हमेशा से हावी रहे हैं और ऐसा ही कुछ पहले टेस्ट में देखने को मिल सकता है। बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) के लिए दोनों टीमें अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग-11 के साथ उतरना चाहेंगी।