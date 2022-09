Ind vs SA t20 live : भारत ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, अर्शदीप और पंत को मिला मौका

Ind vs SA t20 live : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने चार बदलाव किए हैं। भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। इनकी जगह ऋषभ पंत और अर्शदीप सिंह प्लेइंग-11 में शामिल किए गए हैं। वहीं, जसप्रीत बुमराह अनफिट हैं। उनकी जगह दीपक चाहर को मौका दिया गया है। युजवेंद्र चहल भी यह मैच नहीं खेल रहे। उनकी जगह रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है।

🚨 Toss Update🚨@ImRo45 has won the toss & #TeamIndia have elected to bowl against South Africa in the 1⃣st @mastercardindia #INDvSA T20I.

Follow the match ▶️ https://t.co/L93S9jMHcv pic.twitter.com/z67H1zqdMy

— BCCI (@BCCI) September 28, 2022