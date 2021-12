U19 Asia Cup Final LIVE : 83 रन पर श्रीलंका के 8 विकेट गिरे, बारिश की वजह से अब 38-38 ओवर का होगा मैच

U19 Asia Cup Final LIVE : अंडर-19 एशिया कप के शुक्रवार को खेले जा रहे फाइनल मैच में भारत के खिलाफ श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 35 ओवर तक श्रीलंका ने आठ विकेट गंवाकर 83 रन बना लिए हैं। फिलहाल रवीन डिसिल्वा और यसिरू रॉड्रिगो क्रीज पर हैं। बारिश की वजह से यह मैच 38 ओवर का हो चुका है।

Update: The final of the #U19AsiaCup between #INDvSL is set to resume.

Overs reduced to 38.

3 bowlers can bowl a maximum of 8 overs

2 bowlers can bowl a maximum of 7 overs.

Powerplay 3: 32-38 overs

