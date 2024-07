IND vs ZIM 4th T20I Toss: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी; एक और खिलाड़ी ने किया डेब्यू

India vs Zimbabwe, 4th T20I Toss: आज शनिवार 13 जुलाई को भारत (India) और जिम्बाब्वे (Zimbabwe) के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए टॉस हो चुका है, भारतीय कप्तान शुबमन गिल (Shubman Gill) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयानुसार, शाम 4.30 से खेला जाएगा।

जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भारत की ओर से तुषार देशपांडे (Tushar Deshpande) ने डेब्यू किया है। टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुबमन गिल ने कहा, ‘हम पहले गेंदबाजी करेंगे. ताज़ा विकेट जैसा लग रहा है. उम्मीद है कि इसमें तेज गेंदबाजों के लिए कुछ होगा। डेथ बॉलिंग वह जगह है जहां हम सुधार कर सकते हैं। हम (पिछले मैच में) थोड़े आत्मसंतुष्ट हो गए थे। आवेश खान की जगह तुषार देशपांडे डेब्यू कर रहे हैं।’

