Shubman Gill बनें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के दावेदार; इन दो खिलाड़ियों से टक्कर

Shubman Gill बनें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के दावेदार; इन दो खिलाड़ियों से टक्कर

ICC Men’s Player of the Month nominees for February 2025: आईसीसी ने फरवरी 2025 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के दावेदारों के नाम की घोषणा कर दी है। जिसमें भारत के स्टार बल्लेबाज शुबमन जगह बनाने में सफल रहे हैं। गिल के अलावा, इस अवॉर्ड की दौड़ में एक ऑस्ट्रेलियाई और एक कीवी खिलाड़ी का नाम भी शामिल है।