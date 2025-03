शुबमन गिल को वनडे में धमाकेदार प्रदर्शन का मिला इनाम, ICC ने इस खास अवॉर्ड से नवाजा

Shubman Gill wins ICC Player of the Month award for February: भारत के स्टार ओपनर शुभमन गिल को बुधवार को फरवरी के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें चुना गया। इस प्रदर्शन में उनकी टीम के चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाना भी शामिल है। गिल ने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स को पछाड़ते हुए यह पुरस्कार जीता। गिल ने इस महीने के दौरान खेले गए पांच वनडे मैचों में 101.50 की औसत और 94.19 की स्ट्राइक रेट से 406 रन बनाए।