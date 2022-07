India and West Indies: अक्षर पटेल ने खेली शानदार पारी तो रोहित शर्मा बोले-‘बापू बढू सारू छे‘

India and West Indies: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं गए हैं। इसके बाद भी वहां खेली जा रही वनडे सीरीज पर नजर जमाए हुए हैं। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों में रोमांचक जीत हासिल की है।

दूसरे मैच में जीत के हीरो अक्षर पटेल (Akshar Patel) हैं, जिसके कारण हर कोई उनकी जमकर तारीफ कर रहा है। रोहित शर्मा ने भी उन्हें अपने ही अंदाज में बधाई दी है। रोहित शर्मा ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘पिछली रात टीम इंडिया ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया। बापू बढू सारू छे।‘ बता दें कि, अक्षर पटेल को टीम इंडिया में बापू के नाम से बुलाया जाता है।

Woah 🤯 that was some performance from team India last night. Bapu badhu Saru che @akshar2026 @bcci

