India and West Indies: नेट्स पर बेहतरीन शॉट्स लगाते नजर आए रोहित शर्मा, वेस्टइंडीज के खिलाफ चलेगा हिटमैन का बल्ला

India and West Indies: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अपनी फॉर्म में लौटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में उनका बल्ला नहीं चला था लेकिन वनडे सीरीज में वो कुछ फॉर्म में लौटते नजर आए थे। वहीं, अब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में अपने बल्ले से कहर बरपाते हुए नजर आएंगे।

इसको लेकर वो जमकर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। रोहित (Rohit Sharma) नेट्स पर अच्छे टच में नजर आए और ऐसा लग रहा है कि सीरीज के पहले मैच में उनके बल्ले से कुछ दमदार शॉट्स जरूर देखने को मिलेंगे। त्रिनिडाड पहुंचने के बाद से रोहित भले ही शुरुआती दिनों में प्रैक्टिस के लिए नहीं आए, लेकिन जब आए, तब पूरे रंग में नजर आए। नेट्स पर रोहित (Rohit Sharma) सिग्नेचर पुल शॉट भी लगाते हुए नजर आए हैं।

