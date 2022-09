भारत को विश्व में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना बड़ी बात नहीं, प्रतिव्यक्ति आय कम होना है चिन्ताजनक : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (Bahujan samaj party) की सुप्रीमो व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Mayawati) ने सोमवार को एक के बाद एक ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि भारत (India) की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन को पीछे छोडकर, विश्व में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (Fifth Largest Economy in The World) बन गई है, किन्तु यह संतोष की बात तब होती जब यहां के लगभग 140 करोड़़ लोगों के गरीब जीवन में आवश्यक सुधार को प्रदर्शित करने वाले आंकड़े जैसे प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) में भी तुलनीय वृद्धि हुई होती। जब ज्यादा संतोषजनक व खुशी की बात होती।

2. ब्रिटेन के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भारत के लोगों से करीब 20 गुणा ज्यादा है, जिसकी बराबरी पाने पर ही देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी दुखद समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। देश की अधिकतर आबादी गरीबी व निम्न आय वर्ग में पिछड़ गई है जिसकी सही चिन्ता बहुत ही जरूरी। 2/2 — Mayawati (@Mayawati) September 5, 2022

