INDIA No.1: कंगारुओं के खिलाफ जीत से भारत ने हासिल किया बड़ा मुकाम, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का बना ‘बादशाह’

INDIA No.1: कंगारुओं के खिलाफ जीत से भारत ने हासिल किया बड़ा मुकाम, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का बना ‘बादशाह’

India No. 1 in All three Formats of Cricket: ऑस्ट्रेलिया की दिग्गजों से सजी टीम को भारत की युवा टीम ने वनडे सीरीज के पहले मैच में 5 विकेट से धूल चटा दी। इस युवा टीम ये बड़ा कारनामा तब किया, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पाण्ड्या और कुलदीप यादव जैसे स्टार खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने बड़ा कारनामा करते हुए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर-1 का ताज हासिल किया है।