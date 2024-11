Snapdragon 8 Elite, 6150mAh बैटरी और 16GB RAM वाले iQOO 13 की इंडिया लॉन्च डेट हुई कंफर्म; जानें- कब और किन फीचर्स के साथ करेगा एंट्री

iQOO 13 India Launch Date : आईकू ने आखिरकार iQOO 13 की इंडिया लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। यह फोन देश में अगले महीने यानी 3 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने कुछ दिन पहले ही इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च किया था। अब इसे भारत में लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि, लॉन्च से पहले ही iQOO 13 के इंडियन मॉडल की कई स्पेसिफिकेशन्स सामने आ चुके हैं।

दरअसल, कंपनी ने लॉन्च डेट के साथ यह भी बताया कि इस iQOO 13 फोन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आएगा। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी वाला Monster Halo Light मॉड्यूल देखने को मिलेगा। फिलहाल, फोन के लॉन्च का टाइम का खुलासा नहीं किया गया है। जिसके कुछ ही दिनों में सामने आने की उम्मीद है। iQOO 13 के अन्य संभावित स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसको 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा, जो 144 हर्टज रिफ्रेश रेट और 2K रेजॉल्यूशन को सपोर्ट करेगी।

अपकमिंग iQOO 13 को 16GB RAM और 512 GB स्टोरेज के साथ जोड़ा जाएगा। फोन के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी कैमरा, 50MP अल्ट्रावाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस होने की उम्मीद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 MP का कैमरा मिल सकता है। फोन में पावर के लिए 6,150mAh की बैटरी दी जाएगी, जो 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। चीन में फोन को एंड्रॉयड 15 आधारित OriginOS 5 पर पेश किया गया है।

Witness style and performance redefined with the #iQOO13, crafted in partnership with @BMWMotorsport. A launch that's set to change the smartphone game forever! Mark your calendars for December 3— launching exclusively at @amazonIN

— iQOO India (@IqooInd) November 8, 2024