Realme GT 7 Pro के इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ इस महीने देगा दस्तक

Realme GT 7 Pro India Launch Date : स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी आज अपने फ्लैगशिप फोन Realme GT 7 Pro को घरेलू बाजार (चीन) में उतारने जा रहा है। जिसके कुछ घंटे पहले ब्रांड ने इस स्मार्टफोन के भारत में लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। Realme GT 7 Pro को भारत में 26 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। रियलमी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये इसकी जानकारी साझा की है।

रियलमी के एक्स पोस्ट के अनुसार, Realme GT 7 Pro को भारत में 26 नवंबर को दोपहर 12.00 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए ब्रांड एक इवेंट आयोजित कर सकता है। यह क्वालकॉम के नए स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ भारत में आने वाले पहला फोन होगा। यह चिपसेट नेक्स्ट जेन कस्टम Oryon सीपीयू से लैस है। चीन में इस चिप के साथ IQOO 13 और OnePlus 13 लॉन्च हो चुके हैं। शाओमी 15 सीरीज सबसे पहले क्वालकॉम के नए चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाली सीरीज है।

रियलमी का अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन मार्स इंस्पायर्ड और गैलेक्सी ग्रे बैक पैनल डिजाइन के साथ लाया जा रहा है। इसमें एआई फीचर्स जैसे- एआई स्कैच टू इमेज, एआई मोश डिब्लर टेक्नोलॉजी और एआई टेलीफोटो अल्ट्रा क्लैयरिटी फीचर दिया गया है। फोन में 3X ऑप्टिकल जूम, 6X लॉसलेस जूम और 120x तक डिजिटल जूम वाला टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। टीजर से इमेज से पता चलता है किफोन में 120 हर्टज रिफ्रेश रेट वाला 8T LTPO पैनल होगा। यह 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगी।

The #realmeGT7Pro is here to conquer new frontiers! #ExploreTheUnexplored

The eye-catching glass back & design inspired by Mars, it’s your gateway to exploration

