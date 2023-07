India Tour of Bangladesh : बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

लखनऊ। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम (Indian Team) जुलाई में तीन टी-20 और तीन वनडे मुकाबले की सीरीज खेलेगी। जिसके लिए भारतीय टीम बांग्लादेश के दौरे पर जा रही है। 9 जुलाई को टी-20 सीरीज से शुरू हो रहे इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने टी-20 सीरीज और वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के 18 सदस्यीय स्क्वाड (18-member squad for the T20I series and the ODI series) का ऐलान कर दिया है।

वहीं, सीमित ओवरों के दौरे (T20 and three ODI series against Bangladesh) के लिए 18 सदस्यीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम में दाएं हाथ की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और विकेटकीपर ऋचा घोष को बाहर रखा गया। जबकि कुछ खिलाड़ियों की किस्मत खुल गयी है।

वनडे टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, शैफाली वर्मा, जेमिमा, यास्तिका (विकेटकीपर), हरलीन, देविका वैद्य, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, प्रिया पुनिया, पूजा वस्त्राकर, मेघना सिंह , अंजलि सरवानी, मोनिका पटेल, राशि कनौजिया, अनुषा बारेड्डी, स्नेह राणा।

टी20 टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, शैफाली वर्मा, जेमिमा, यास्तिका (विकेटकीपर), हरलीन, देविका वैद्य, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, एस मेघना, पूजा वस्त्राकर, मेघना सिंह, अंजलि सरवानी, मोनिका पटेल, राशि कनौजिया, अनुषा बारेरेड्डी, मिन्नू मणि।