रांची टेस्ट में भारत ने सीरीज की फतह, किंग कोहली ने ऐसे किया रिएक्ट,तो सोशल मीडिया पर मच गई धूम

रांची। भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट मैच में 5 विकेट से जीत के साथ ही भारतीय टीम सीरीज में 3-1 से बढ़त हासिल करने में सफल हो गई है। पहली बार इंग्लैंड को ‘बैजबॉल युग’ (Baseball Era) में टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। भारत की जीत में ध्रुव जुरेल हीरो बनकर उभरे। जुरेल ने पहली पारी में यादगार 90 रन की पारी खेली तो वहीं दूसरी पारी में 39 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जुरेल को उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। ध्रुव जुरेल के अलावा शुभमन गिल ने भी अहम मौके पर अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को 5 विकेट से जीत दिलाने का काम किया है।

वहीं, भारत की जीत के बाद किंग कोहली ने रिएक्ट किया और सोशल मीडिया (Social Media) पर पोस्ट शेयर कर टीम इंडिया (Indian Team) को बधाई दी है। विराट कोहली (Virat Kohli) ने लिखा कि “वाह शानदार..yes! हमारी युवा टीम द्वारा अभूतपूर्व सीरीज जीत। धैर्य, दृढ़ संकल्प दिखाया। कोहली का रिएक्शन सोशल मीडिया पर फैन्स को खूब पसंद आ रहा है। बता दें कि हाल ही में कोहली दूसरी बार पिता बने हैं। विराट ने अपने बेटे का नाम अकाय रखा है।

YES!!! 🇮🇳

Phenomenal series win by our young team. Showed grit, determination and resilience.@BCCI

— Virat Kohli (@imVkohli) February 26, 2024