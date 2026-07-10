इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया की लगातार हो रही हार पर, BCCI ने जताई चिंता, सीरीज के बाद होगी समीक्षा बैठक

इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टी20 टीम का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है। ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जबकि अब आखिरी मुकाबला साउथम्पटन में खेला जाएगा।

लगातार छह टी20 में जीत से दूर भारत

इस हार के साथ भारतीय टीम लगातार छह टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में जीत दर्ज नहीं कर सकी है। इनमें पांच मैचों में हार मिली है, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द रहा। टी20 विश्व कप जीतने के बाद यह भारतीय टीम का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में नहीं खुला जीत का खाता

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अब तक एक भी टी20 मुकाबला नहीं जीत सकी है। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम 0-3 से पीछे है। लगातार दो टी20 सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन ने टीम प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

BCCI बोला- प्रदर्शन को लेकर गंभीर हैं

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने टीम के प्रदर्शन पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। बैठक में हार के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा और टीम की कमियों को दूर करने की रणनीति तैयार की जाएगी।

158 रन भी नहीं बचा सकी भारतीय टीम

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन दूसरे बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके, जिसके चलते टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही। 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत झटके के साथ हुई, जब अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर में जोस बटलर को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। ब्रूक ने 35 गेंदों में नाबाद 79 रन और सॉल्ट ने नाबाद 59 रन की पारी खेली। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई और इंग्लैंड ने महज 13.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर नौ विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

अब सम्मान बचाने की चुनौती

इंग्लैंड ने इस जीत के साथ सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमों के बीच अंतिम मुकाबला साउथम्पटन में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश क्लीन स्वीप से बचने की होगी, जबकि सीरीज खत्म होने के बाद होने वाली BCCI की समीक्षा बैठक पर भी सभी की नजरें रहेंगी।