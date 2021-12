U19 Asia Cup Final LIVE : श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में भारत को मिला 99 रनों का संशोधित लक्ष्य

U19 Asia Cup Final LIVE : अंडर-19 एशिया कप के शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा। फाइनल मैच में भारत के खिलाफ श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने वर्षाबाधित इस खिताबी मुकाबले में 38 ओवरों में 9 विकेट पर 106 रन ही बना सकी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने जीत के लिए 99 रनों का लक्ष्य रखा है।

Update: India U19's target has been revised to 99 from 38 overs as per DLS method. #BoysInBlue

— BCCI (@BCCI) December 31, 2021