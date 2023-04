न्यूयॉर्क से दिल्ली यात्रा करते समय भारतीय नागरिक ने अमेरिकन एयरलाइन में यात्री पर की पेशाब, IGI एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

नई दिल्ली। फ्लाइट में सहयात्री पर पेशाब (Urinating on Flight) करने का एक और मामला सामने आया है। इस मामले में दिल्ली के इंदिरा गांधी अतंरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI Airport) पर भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि एक अमेरिकन एयरलाइन (American Airlines) की फ्लाइट से न्यूयॉर्क से दिल्ली (New York to Delhi) के लिए यात्रा करते समय उसने सहयात्री पर पेशाब कर दी।