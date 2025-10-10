अफगानिस्तान पर भारत का बड़ा फैसला चार साल बाद फिर से काबूल में खुलेगा दूतावास, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया एलान

नई दिल्ली। भारत ने एलान करते हुए कहा ही जल्द ही अफगानिस्तान में दूतावास (Embassy in Afghanistan) खोला जाएगा। अफगानिस्तान भारत के बहुत ही अहम है। यह घोषणा​ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी (Taliban Foreign Minister Amir Khan Muttaqi) के मिलने की बाद की है। चार वर्ष पहले अफगानिस्तान का दूतावास का दर्जा कम कर दिया था, जिसे फिर से बहाल कर दिया है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच चार वर्ष पहले पूर्ण राजनयिक संबंध (full diplomatic relations) का दर्जा कम कर दिया था। इसके बाद लगातार अफगानिस्तान भारत के साथ राजनीतिक संबंध मजबूत करने में जुटा हुआ था। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकि इस समय भारत के दौरे पर है। वह अफगानिस्तान (afghanistan) के पहले ऐसे विदेश मंत्री है जो तालिबान शासन (Taliban rule) में पहली बार भारत दौरे पर आए है। उन्होने शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री एस जय शंकर से मुलाकात की और दोनों के बीच लंबी बात चली। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से कहा कि वह जल्द ही अफगानिस्तान को दूतावास का दर्जा दिलाएंगे और अफगानिस्तान में भारत दूतावास खुलेगा। दूतावास खुलने के बाद अफगानिस्तान को पूर्ण दूतावास का दर्जा मिल जाएगा। भारत ने तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करते हुए काबुल (Kabul) में दूतावास खोलने का एलान किया है।

बता दें कि शुक्रवार सुबह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अफगान समकक्ष आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात करने के बाद कहा कि अफगानिस्तान का भारत ने हमेशा साथ दिया है। अफगानिस्तान हमारे लिए काफी अहम है। इस देश ने आतंक (terror) के खिलाफ हमेशा हमारा साथ दिया है और पहलगाम हमले की भी निंदा की है।