Cricket World Cup 2023 : न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, टीम के कप्तान केन विलियमसन वनडे वर्ल्ड कप से आउट!

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (New Zealand Cricket Team) के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। टीम के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) इस साल के आखिर में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। बता दें कि केन विलियमसन (Kane Williamson) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सीजन 2023 में गुजरात टाइटन्स (GT) की तरफ से खेलते हुए चोटिल हो गए थे। केन विलियमसन (Kane Williamson) चोटिल होने के बाद न्यूजीलैंड लौट गए और मंगलवार को स्कैन से पुष्टि हुई कि उन्हें अपने दाएं घुटने का ऑपरेशन करवाना होगा। केन विलियमसन (Kane Williamson) अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स की तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ फील्डिंग करते समय चोटिल हो गए थे।

Injury Update | Kane Williamson will require surgery on his injured right knee, after scans on Tuesday confirmed he’d ruptured his anterior cruciate ligament while fielding for the Gujarat Titans in the Indian Premier League. More at the link https://t.co/3VZV7AcnL2 pic.twitter.com/tN0e7X8tme

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) April 5, 2023