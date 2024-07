Anant Ambani की भव्य शादी में न जाकर पिज्जा खाने कैफे में पहुंचे Rahul Gandhi: वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Anant Ambani’s Grand wedding: एशिया के सबसे अमीर व्‍यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबनी ने शुक्रवार 12 जुलाई 2024 को देर रात अनंत अंपनी ने राधिका मर्चेंट के साथ सात फेरे लिए। इस भव्य शादी समारोह का आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्‍ड कन्‍वेशन सेंटर में किया गया था, इस शादी में पीएम नरेंद्र मोदी समेत देश-विदेश से राजनेताओं, बड़े बिजनेस, बॉलीवुड, हॉलीवुड और क्रिकेटर ने शिरकत की। हालांकि, देश के सबसे पुराने व बड़े राजनीतिक परिवार यानी गांधी परिवार ने इस शादी समारोह से दूरी बनाए रखी।

दरअसल, देश के दिग्गज बिजनेस मैन मुकेश अंबानी ने 4 जुलाई को कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास पहुंचकर अपने बेटे की शादी का न्योता दिया था। लेकिन, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस भव्य शादी के किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बना, जबकि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और लालू परिवार शादी में पहुंचा था। वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अनंत अंबानी की शादी समारोह की तस्वीरों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Every politician and actors are taking limelight in Ambani wedding

Meanwhile, Rahul Gandhi is having Pizza alone in local store ⚡

This man is built different 🔥🔥 pic.twitter.com/IJL1LGsXI8

— Amockxi FC (@Amockx2022) July 13, 2024