International Awards Ceremony: रियाद के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में आलिया भट्ट ने अजरख साड़ी में बिखेरा जलवा

International Awards Ceremony : अभिनेत्री आलिया भट्ट ने शनिवार को सऊदी अरब के रियाद में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में भाग लिया। सिनेमा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए आलिया को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 में ‘मानद पुरस्कार’ मिला। इस साल के जॉय अवॉर्ड्स से आलिया की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए।

मानद एंटरटेनमेंट मेकर्स अवॉर्ड पाने वाले ‘जिगरा’ अभिनेता इस कार्यक्रम में ऑफ-द-शोल्डर टॉप के साथ अजरख प्रिंट की साड़ी पहनकर पहुंचे थे। उन्होंने अपने बालों को खुला बांध रखा था और गोल्डन ईयररिंग्स से अपने लुक को कंप्लीट किया था। सुपरस्टार सलमान खान भी सऊदी अरब के रियाद में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में शामिल हुए।

this haseena will never not be sundar sundar <3 pic.twitter.com/Vt27IZU0km

