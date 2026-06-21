International Yoga Day 2026 : राष्ट्रपति मुर्मू ने जबलपुर और पीएम मोदी ने कोलकाता में हजारों लोगों के साथ किया योग

International Yoga Day 2026 : आज दुनियाभर में 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत में अलग-अलग स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। राष्ट्रपति ने कहा, “मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएँ देती हूँ। योग हमारी भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा है। यह हमारी हज़ारों वर्षों की समझ का परिणाम है—शरीर, मन और आत्मा का संतुलन—जो जीवन में सफलता का पैमाना है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता के मशहूर रेड रोड पर हज़ारों लोगों के साथ योग किया। यह कार्यक्रम ऐसी जगह पर हुआ जहाँ एक तरफ़ भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड थी और दूसरी तरफ़ मैदान। 40 मिनट के इस सेशन के दौरान वे लोगों के बीच घूमते हुए दिखे। वे योग प्रोटोकॉल के पालन को ध्यान से देख रहे थे और यह पक्का कर रहे थे कि उन्हें सही तरीके से किया जा रहा है।

चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ (CDS) जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया।