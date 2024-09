iPhone 16 First Sale in India: भारत में एपल स्टोर्स पर कब उपलब्ध होगा आईफोन 16? जानिए प्राइस-प्रीऑर्डर व फर्स्ट सेल की डिटेल

iPhone 16 First Sale in India: एपल की मच अवेटेड स्मार्टफोन सीरीज यानी आईफोन 16 सीरीज को कंपनी के मेगा इवेंट में बीती रात लॉन्च कर दिया गया है। इस सीरीज में भी चार मॉडल iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max पेश किए गए हैं। आइये जानते हैं कि भारत में iPhone 16 Series की कीमत कितनी रखी गई है और भारतीय ग्राहक कब से नए आईफोन को प्रीऑर्डर कर सकेंगे और एपल स्टोर पर फर्स्ट सेल की डेट व ऑफर के बारे में जान लेते हैं-