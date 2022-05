IPL 2022: यशस्वी जायसवाल ने खेली बेहतरीन पारी, राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से पंजाब किंग्स को हराया

IPL 2022: राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच आज भिड़त हुई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब ने 190 रनों का लक्ष्य रखा था। वहीं, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने 19.4 ओवर में 4 विकेट पर इस लक्ष्य का हासिल कर लिया। राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने सबसे अच्छी पारी खेली।

That's that from Match 52 as @rajasthanroyals win by 6 wickets.#TATAIPL #PBKSvRR pic.twitter.com/RloiU9m1LJ

— IndianPremierLeague (@IPL) May 7, 2022