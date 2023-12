आज इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा ये धांसू स्मार्टफोन, Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ मिलेंगे कई पॉवरफुल फीचर्स

iQOO 12 5G Smartphone Launched Today: स्मार्टफोन मेकर कंपनी आईक्यू का मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन iQOO 12 5G आज इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। इस इंडियन यूजर्स इस स्मार्टफोन पिछले कई महीने से इंतजार कर रहे हैं, और ये इंतजार आज शाम 5 बजे खत्म होने वाला है। लॉन्च से पहले इस फोन के पॉवरफुल फीचर्स और कीमत के बारे में जान लेते हैं।

बता दें कि आईक्यू अपने इस स्मार्टफोन को चीन के मार्केट में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। कंपनी भारत में iQOO 12 5G को प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च कर कर सकती है। आईक्यू का नये फोन में क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर snapdragon 8 gen 3 दिया गया है। iQOO 12 5G भारत में लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन होगा। यह स्मार्टफोन Android 14 पर बेस्ड FunTouch OS 14 पर रन करेगा। इसमें यूजर्स को 6.78 इंच की बड़ी और स्मूथ डिस्प्ले मिलेगी और 144Hz का रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी जाएगी।

