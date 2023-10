Israel-Hamas War : फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से PM मोदी ने फोन पर की बात,  गाजा अस्पताल में 500 लोगों की मौत पर जताई संवेदना

Israel-Hamas War : इजरायल और फिलिस्तीनी (Israeli and Palestinian) के चरमपंथी संगठन हमास के बीच जंग जारी है। इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास (Palestine President Mahmoud Abbas) से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने गाजा (Gaza) के अल-अहली अस्पताल (Al-Ahli Arab Hospital ) में हुए विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

Spoke to the President of the Palestinian Authority H.E. Mahmoud Abbas. Conveyed my condolences at the loss of civilian lives at the Al Ahli Hospital in Gaza. We will continue to send humanitarian assistance for the Palestinian people. Shared our deep concern at the terrorism,…

