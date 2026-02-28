  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Israel-Iran War: हमले में ईरान के रक्षामंत्री और सैन्य कमांडर के मौत की खबर, इजरायल ने किया दावा

Israel-Iran War: हमले में ईरान के रक्षामंत्री और सैन्य कमांडर के मौत की खबर, इजरायल ने किया दावा

इजरायल ने शनिवार को ईरान पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादेह और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपोर इजरायली हमले में मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बीच हुई है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। इजरायल ने शनिवार को ईरान पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादेह और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपोर इजरायली हमले में मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक, इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बीच हुई है। ईरान के रक्षामंत्री की मौत के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। बता दे कि ईरान की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

पढ़ें :- फिल्म द केरल स्टोरी-2 गोज़ बियॉन्ड के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने कहा फिर से सिनेमाघरों में शुरू हुई स्क्रीनिंग

बता दे कि, इजरायल ने शनिवार सुबह से ही ईरान पर हमला कर दिया था और उसने ईरान के कई सैनिय ठिकाने पर लगातार बमबारी की। इस बमबारी में ईरान के रक्षामंत्री और रिवॉल्यूशनी गॉर्ड के कमांडर की मौत की खबर है। हमले का आभास होते ही लोग घरों से भागकर बंकरों में चले गए। वहीं कुछ कामकाजी लोग अपने ही घरों में बने रहे।

बता दे इजरायल ने जब ईरान पर हमला किया तो शनिवार होने कारण साप्ताहिक बंदी थी और पहले से ही सड़कों पर सन्नाटा था। इस कारण कोई बड़ी अफरा-तफरी नहीं मची, लेकिन शाम होते ही सूत्रो के मुताबिक पता चला कि इजरायल के हमले में ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादेह और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की मौत हो गई है। हालांकि इसकी अभी तक अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Israel-Iran War: हमले में ईरान के रक्षामंत्री और सैन्य कमांडर के मौत की खबर, इजरायल ने किया दावा

Israel-Iran War: हमले में ईरान के रक्षामंत्री और सैन्य कमांडर के मौत...

फिल्म द केरल स्टोरी-2 गोज़ बियॉन्ड के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने कहा फिर से सिनेमाघरों में शुरू हुई स्क्रीनिंग

फिल्म द केरल स्टोरी-2 गोज़ बियॉन्ड के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने...

एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन करने के मामले में उदयभानु चिब को मिली जमानत, रविवार को आ सकते है जेल से बाहर

एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन करने के मामले में उदयभानु चिब...

पूर्व सीएम केजरीवाल और सिसोदिया के दोषमुक्त होने के बाद जांच एजेंसी पर जमकर बरसे कपिल सिब्बल, कहा- कौन करेगा भरपाई

पूर्व सीएम केजरीवाल और सिसोदिया के दोषमुक्त होने के बाद जांच एजेंसी...

फिल्म द केरला स्टोरी-2 की स्क्रीनिंग हुई कैंसिल, आयोजकों को टिकट धारकों को वापस करना पड़ा पैसा

फिल्म द केरला स्टोरी-2 की स्क्रीनिंग हुई कैंसिल, आयोजकों को टिकट धारकों...

मृत्यु के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री को मिला न्याय, 25 हजार करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में कोर्ट ने पत्नी सहित किया दोषमुक्त

मृत्यु के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री को मिला न्याय, 25 हजार करोड़ रुपए...