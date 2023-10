सोलर मिशन पर ISRO का अपडेट, बताया- ‘आदित्य-L1 स्वस्थ है और सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 ओर बढ़ रहा’

अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, ‘अंतरिक्ष यान स्वस्थ है और सूर्य-पृथ्वी L1 की ओर बढ़ रहा है। एक प्रक्षेपवक्र सुधार पैंतरेबाज़ी (टीसीएम) 6 अक्टूबर, 2023 को लगभग 16 सेकंड के लिए किया गया था। जिसका मूल रूप से प्रावधान किया गया था। 19 सितंबर, 2023 को किए गए ट्रांस-लैग्रेंजियन प्वाइंट 1 इंसर्शन (टीएल1आई) पैंतरेबाज़ी को ट्रैक करने के बाद मूल्यांकन किए गए प्रक्षेप पथ को सही करने के लिए इसकी आवश्यकता थी।

