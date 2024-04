X Down : पांच दिन में दूसरी बार X डाउन, यूजर्स कर रहे हैं लगातार शिकायत

नई दिल्ली। पूर्व में ट्विटर के नाम से लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के ठप होने की खबर है। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार शिकायत कर रहे हैं। Downdetector ने भी X एक्स के आउटेज की पुष्टि की है। आउटेज की शुरुआत आज यानी 29 अप्रैल को दोपहर 12.47 से हुई है।

आज 51 फीसदी यूजर्स ने एप की शिकायत की है और 47 फीसदी वेब वर्जन पर समस्या हो रही है। लोगों की टाइमलाइन अपडेट नहीं हो रही है। यूजर्स को Something went wrong. Try reloading का मैसेज मिल रहा है। बता दें कि इससे पहले 26 अप्रैल को भी एक्स ठप हुआ था उस दौरान 1,000 से अधिक यूजर्स ने शिकायत की। उस दौरान भी यूजर्स को इसी तरह की दिक्कत आ रही थी, हालांकि कुछ देर बाद सेवाएं बहाल हो गई थीं।