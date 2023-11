iPhone Hacking News: आईफोन हैंकिंग मामले में IT मंत्रालय ने शुरू की जांच, Apple को नोटिस भेजकर मांगे सबूत

iPhone Hacking News: एपल की ओर से मंगलवार को विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं के आईफोन हैक होने का अलर्ट भेजा गया था। जिसमें कंपनी ने हैकिंग अटैक (Hacking attack) को राज्य प्रायोजित बताया था। इस मामले विपक्षी नेताओं की ओर आरोप लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार (Central government) ने मामले की जांच की बात कही थी। इसी कड़ी में आईफोन हैकिंग मामले में सरकार अब एपल से जवाब मांगा है।

दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने गुरुवार को आईफोन मेकर कंपनी एपल को एक नोटिस भेजा है। आईटी मंत्रालय ने एपल से सवाल पूछा है कि आप कैसे इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आईफोन हैकिंग राज्य प्रायोजित है। इस नोटिस के साथ ही मंत्रालय ने कंपनी से आईफोन हैकिंग अटैक को लेकर सबूत मांगे हैं। आईटी मंत्रालय ने एपल से इस मामले में तुरंत जवाब देने को कहा है।

इस मामले पर अब सीईआरटी-इन ने भी अपनी जांच शुरू की है। आईटी सचिव एस कृष्णन (IT Secretary S Krishnan) ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एपल इस मामले में सीईआरटी-इन की जांच में सहयोग करेगी।